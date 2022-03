Gossip TV

Un volto noto del dating show di Uomini e Donne escluso dal Grande Fratello Vip 6.

Nel corso del reality show del Grande Fratello Vip 6, erano stati annunciati come nuovi concorrenti alcuni ex noti volti del Gf Nip e di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip, la delusione di un ex tronista escluso dal Gf Vip

Tra questi, l'ex gieffino Ferdinando Giordano, e due ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli.

L'ingresso di quest'ultimi è saltato all'ultimo quando i due ex volti del dating show di Maria De Filippi stava effettuando la quarantena come da prassi. Entrambi hanno lasciato l'hotel in cui soggiornavano per fare ritorno a casa. I motivi sono rimasti avvolti dal mistero. L'ex tronista torinese, sui social, aveva di giorni difficili in cui aveva avuto bisogno di tempo per metabolizzare e che inoltre si aspettava di essere trattata a livello umano in altro modo.

L'influencer pugliese Amedeo Venza, aveva rivelato che l'ingresso che l'ingresso di Giulia era saltato perché aveva violato la quarantena uscendo dall'hotel e di conseguenza sarebbe saltato anche l'ingresso di Giulio. Quest'ultimo, che non si è mai espresso apertamente sulla vicenda, ne ha parlato ieri a Trends & Celebrities, il programma radiofonico in onda su RTL 102.5 News condotto da Francesco Fredella, non nascondendo un certo rammarico e la speranza che possa partecipare alla prossima edizione.

Nel corso della puntata è intervenuta anche Adriana Volpe, opinionista dell’ultima edizione del reality. La Volpe ha voluto incoraggiare Raselli per la sua mancata partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Che io sappia, anche Soleil avrebbe dovuto essere protagonista l’anno scorso, invece ha dovuto attendere… Guarda ora il successo che ha!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.