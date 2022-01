Grande Fratello Vip, la dedica di Alex Belli a Soleil Sorge: "Sono con te. Non mi sono mai staccato da te"

Gossip TV

Alex si schiera dalla parte di Soleil dopo gli ultimi avvenimenti nella Casa del Gf Vip.

La lite scoppiata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli ha destabilizzato e deluso Soleil Sorge che, nelle ultime ore, è scoppiata a piangere. A farle sentire il suo affetto e supporto in questo momento difficile, anche se da lontano, ci ha pensato Alex Belli.

Alex Belli dalla parte di Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip l'atmosfera non è delle migliori. Lo scontro tra Lulù e Katia ha diviso la Casa in due: da una parte Katia, Soleil e Manila, dall'altra le sorelle Selassié, Miriana, Sophie e Nathaly. Una situazione molto pesante che ha destabilizzato la maggior parte dei concorrenti. Tra questi anche l'influencer italo-americana, che si è isolata per cercare un pò di tranquillità.

A mandare il suo sostegno alla Sorge ci ha pensato Belli, che le ha dedicato un dolce post su Twitter. "Sono con Te! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!" ha scritto Alex.

Alex ha anche scritto un altro post che sembra un chiaro riferimento a quando accaduto in diretta al Gf Vip con Alessandro Basciano: "In verità vi dico la gestione dell’intrattenimento, è l’arte del tenere in attenzione chi guarda che sia un palco, una serie o un programma tv… tutto il resto è noia!! Per il resto tempo al tempo".

