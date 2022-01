Grande Fratello Vip: "Federica si è avvicinata a Gianmaria perché ha capito che la coppia va avanti", parla Eva Grimaldi

Gossip TV

Eva Grimaldi fa un bilancio del suo breve ma intenso percorso al Gf Vip.

Eva Grimaldi è l'ultima concorrente eliminata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex gieffina ha fatto un bilancio del suo breve ma intenso percorso nella famosa Casa di Cinecittà e lanciato una bella frecciata a Federica Calemme.

Eva Grimaldi smaschera Federica Calemme

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Eva ha perso al televoto ed è stata costretta a lasciare definitivamente il gioco. A pochi giorni dalla sua eliminazione, l'ex gieffina ha rilasciato un'intervista a Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, in cui ha parlato della sua esperienza nella Casa.

Come riporta Biccy, la Grimaldi non ha perso occasione di dire la sua su alcuni concorrenti, in particolar modo sulla Calemme. "Zitta zitta, acqua cheta. È inesistente, ma pensa di andare avanti. Si è messa vicino a Gianmaria perché ha capito che la coppia va avanti. Lei guarda… osserva tutto. Se tu la guardi quando sei in casa sta sempre lì a guardare tutto. Sono grande io, riconosco le acque chete" ha dichiarato Eva.

Leggi anche Il Gf Vip cambia programmazione: ecco quando andrà in onda

Secondo Eva, quindi, Federica si sarebbe avvicinata a Gianmaria Antinolfi solo ed esclusivamente per strategia. Sarà davvero così? In effetti nella Casa, i due giovani concorrenti passano molto tempo insieme a scambiarsi abbracci e tenerezze. Per saperne di più non ci resta che attendere le nuove puntate del Gf Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.