Grande Fratello Vip, la confessione di Barù: "Non pensavo ce l'avrei mai fatta"

Barù e Jessica a confronto sul loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 14 marzo 2022 su Canale 5. Intanto nella Casa di Cinecittà, Barù e Jessica Selassié hanno deciso di confrontarsi e fare un bilancio del loro percorso. Un'esperienza intensa per entrambi, ricca di colpi di scena ed emozioni.

Barù si confida con Jessica Selassié al Gf Vip

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Barù e Jessica. "Grazie per avermi fatto conoscere Barù, sono contenta di aver conosciuto una persona come te. Mi mancava una persona così" ha dichiarato la giovane principessa etiope ringraziando il nipote di Costantino Della Gherardesca per i momenti convidivisi insieme nella Casa "...non mi sono mai illusa sulla persona che sei, l’ho capito benissimo come sei fatto".

Spiazzato dalle parole della Selassié, Barù l'ha invitata a sedersi accanto a lui provando a fare un bilancio del suo percorso al Gf Vip. Un percorso impreziosito anche dalla presenza di Jessica: "È proprio l’opposto di quello a cui sono abituato, ma è anche fantastico, sono felicissimo di essere arrivato fin qui. Mi è piaciuto il ridere per nulla e le persone con cui leghi [...] Non pensavo ce l’avrei mai fatta, vediamo come va".

Ripensando invece al suo lungo e intenso percorso nella Casa di Cinecittà, Jessica ha rivelato qual è stato il momento più difficile: "Io mi aspettavo di uscire dopo un mese e mezzo mai poi ho iniziato a conoscere le persone. Una delle puntate più brutte è stata quando è andata via Clary. Poi il tempo ha iniziato a scorrere veloce...".

