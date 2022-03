La pupa e il secchione: ex concorrente del Grande Fratello Vip nel cast dello show di Barbara D'Urso

Gossip TV

Denis Dosio nel cast della nuova edizione de La pupa e il secchione.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de La pupa e il secchione, che partirà domani martedì 15 marzo 2022 in prima serata su Canale 5. Al timone del programma Barbara D'Urso che sarà affiancata da tre opinionisti d'eccezione: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Denis Donio nel cast de La pupa e il secchione Show

Manca poco alla prima puntata de La pupa e il secchione, che andrà in onda domani martedì 15 marzo su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che nel cast del programma condotto dalla D'Urso troveremo anche un ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Denis Dosio, il giovane influencer squalificato dal gioco per una presunta bestemmia.

Come riportato da Biccy, a spoilerare la sua partecipazione a La pupa e il secchione è stato proprio Denis. Il giovane influencer ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie in una camera d’albergo uguale a quella di Francesco Chiofalo: "Entrambi sarebbero in quarantena nello stesso hotel romano".

E ancora si legge: "Hotel romano che ha accolto oggi anche Gianmarco Onestini, arrivato in ritardo per questioni lavorative. Farà una quarantena di 48 ore oppure il suo ingresso sarà posticipato alla seconda puntata? Dubbi anche sulla presenza di Paola Caruso, al momento in ospedale per una crisi d’asma a causa di una brutta allergia agli acari". Al momento, questi sono i nomi dei partecipanti confermati, tra pupe e secchioni: Paola Caruso, Vera Miales, Mila Suarez Flavia Vento, Lorenzo Orsini, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi.