Grande Fratello Vip, la brutta pagina di Barù, Lulù e Delia: "Che schifo di uomo"

Le dichiarazioni del nobile toscano nei confronti delle principesse, hanno scatenato la furia della Duran e di Lulù.

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri, giovedì 10 marzo 2022, ai concorrenti sono stati mostrati alcuni confessionali di Barù in cui sparava a zero su Jessica e Lulù. Il nobile toscano, forse per la prima volta, ha mostrato una brutta versione di se stesso, dichiarazioni velenose e piuttosto gratuite sul titolo nobiliare delle Selassié. Un comportamento inspiegabile per molti, soprattutto perché Barù sembrava fosse molto legato a Jessica, mentre ieri, la principessa, sembra essere stata pugnalata alle spalle.

Grande Fratello Vip, Lulù e Delia contro Barù: "Che schifo di uomo"

Le parole di Barù hanno scatenato la furia di Lulù e di Delia Duran.

"Non si meritava di andare in finale, assolutamente no. Tutta la vita Manila o Sophie. Se vedi che lui si comporta così male con una donna, io da pubblico ci rimango male e mi metto nei panni di questa ragazza. Ha detto cose brutte su tutti, ha giudicato te, noi… ha detto che sono prepotente. Lui ha capito che io, tu e Jessica siamo molto amate e lui lo sa benissimo che una di noi tre potrebbe vincere e non vuole. Parla male di noi perché pensa che il pubblico lo ascolta, è strategia. Gli ho dato troppa confidenza e affetto perché purtroppo mi sono fidata. Come ti permetti? Fai piangere una donna così? Follia! Sono veramente senza parole, si è approfittato dell’affetto di Jessica. Tutto quello che mia sorella gli ha dato non se lo merita. E’ molto furbo e anche Alex l’ha capito. Lui puzza non mia sorella… che schifo di uomo, una cosa orribile. E’ bruttissimo che questo comportamento passi come una cosa che va bene. Quando io ho detto a Davide ‘infame’… ma vaffancul*! A lui non dite niente e mò mi avete rotto. Che tristezza questa gente, veramente terribile a mio avviso."

Dello stesso avviso, Delia, che da Barù ha ricevuto altrettante parole decisamente pesanti e contro le quali si è schierato anche il marito Alex Belli:

"Parla di Jessica dicendo che è una grande stratega, ma lo è lui! Anche in amicizia tu non fai piangere una donna così per una parola che ha utilizzato nei suoi confronti che si è anche scusata tra l’altro. Ha detto delle cose fortissime ed eccessive. E’ come una vendetta alla fine, l’ha detto anche lui. Questa volta Alex mi è piaciuto quando ha difeso Jessica. Ma lei lo sapeva del discorso: ‘Tu puzzi’? No? Una volta lui glielo disse proprio in faccia".

I confessionali di Barù non gli hanno però impedito di arrivare in finale. Il gieffino ha infatti sconfitto al televoto Manila Nazzaro con una percentuale anche abbastanza elevata.

