All'ex gieffino il nobile toscano non piace proprio: le sue parole al veleno. Ci saranno nuovi scontri nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip?

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex gieffino Alex Belli ha attaccato duramente Barù attraverso il suo account Twitter, ironizzando anche sulle nobili origini del nipote di Costantino della Gherardesca.

Grande Fratello Vip, Alex Belli affonda Barù: "Io parlo di amore libero, tu di rutto libero"

Ma cosa è successo esattamente per far scatenare il Man? Nelle ultime ore, dopo che Delia Duran ha confessato a Barù dopo averlo nominato, quest'ultimo ha reagito piuttosto indispettito facendole presente che non ha nessuna intenzione di frequentare lei e suo marito Alex una vola uscito dalla Casa. Il gieffino, anche in passato, si è sempre schierato apertamente nei loro confronti, condannano il noto triangolo che si è formato nella Casa e che ha coinvolto anche Soleil Sorge.

"Non ti sentire in colpa, ti reputo una persona buona ma a te e Alex non voglio più vedervi", ha chiosato Barù a Delia. Parole abbastanza dure per cui sembra che dopo si sia pentito. Con Manila ha infatti poi osservato: "Dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me. Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto."

Ad ogni modo, le dichiarazioni del gieffino hanno infastidito molto Belli. "Non ti preoccupare, la cosa è reciproca" ha scritto l'attore parmense su Instagram. E poi, su Twitter, ha affondato l'enologo toscano rincarando la dose:

"Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??"

