Grande Fratello Vip, l'ex fidanzato di Nikita, "Mi manchi angelo mio", interviene la sorella: "Possessione e controllo"

Valerio Tremiterra e la dedica quasi disperata a Nikita Pelizon con cui ha avuto una storia prima che la modella triestina entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip. La sorella Jessica replica durissima.

Prima che Nikita Pelizon diventasse una delle attuali concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, aveva una relazione con Valerio Tremiterra che pare si sia interrotta poco prima che la modella triestina varcasse la porta rossa.

Gf Vip, l'ex fidanzato di Nikita e la sua dedica struggente alla modella, la durissima replica della sorella Jessica Pelizon

Nel corso della sua avventura nel reality show, Nikita ha parlato spesso di lui, facendo presente che la loro storia era stata interrotta in modo che potesse viversi la sua esperienza televisiva liberamente ma anche che, qualora si fossero pensati o mancati, era anche certa che si sarebbero potuto ritrovare. Le cose sono precipitate quanto è andato in onda in diretta un filmato inviato dal suo ex in cui la coppia veniva immortalata con immagini intime e private. Nikita ha condannato duramente il suo gesto affermando di non essersi sentita rispettata. Da quel momento la modella si è dichiarata single, iniziando ad avvicinarsi sempre di più a Luca Onestini.

Valerio Tremiterra, ormai l'ex di Nikita, qualche giorno fa ha pubblicato su Twitter una dedica d'amore particolarmente struggente nei confronti della gieffina.

“Ti vorrei sentire anche per un istante, ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre, ti vorrei guardare senza dire niente, lasciare indietro quello che non serve. Manchi, mio angelo”.

A rispondere a questo tweet, ci ha pensato la sorella di Nikita, Jessica Pelizon con queste parole:

“Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia”.

