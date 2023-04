Grande Fratello Vip, "l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è uno stalker bugiardo" e lui: "Lei e Donnamaria, due zingari"

Gossip TV

Tante verità sulla disputa tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa non sono ancora emerse: parla Alessandro Rosica

Ieri, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, nel suo appuntamento fisso con Casa Pipol, è tornato a parlare per l'ennesima volta dell'ex gieffina con la quale c'è in corso una disputa anche legale. Il 40enne salernitano è stato infatti denunciato per stalking dalla famiglia Fiordelisi quando l'influencer campana era nella Casa del Gf Vip.

Gf Vip, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa "stalker pericoloso"

Ieri, Benincasa, ha fatto sapere di non aver mai avuto più contatti con Antonella e che nel pomeriggio avrebbe incontrato la sua stylist per poter riprendere i suoi vestiti. Dopo l'incontro, Gianluca ha fatto sapere di essersi ripreso quasi tutto tranne alcuni abiti di valori accusando poi Antonella e Donnamaria di essere due "zingari". "

"Mancano due paia di scarpe e un montone, ma vi regalo tutto. La mia ex ha la malattia dei social, lei credeva che avrei fatto qualche storia così avrebbe confermato tutto, ma non c'è bisogno perché lei fa solo figure di merd* e io continuerò a farle fare figure di merd* "

Il salernitano ha ribadito di non voler più avere a che fare con lei ma di voler andare fino in fondo e che non si fermerà mai per raccontare la sua verità.

"Antonella non mi ha denunciato, ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due - ha dichiarato Benincasa a Casa Pipol - . O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda stalking che sono terminati. Sono passati più di sei mesi. Ma secondo me me lo farebbe. Non voglio insultare. Ma sono convinto in questo momento che lei sarebbe capace di fare di tutto. Altrimenti se avesse dato valore al passato anche tramite terzi avrebbe almeno chiarito, ma più dato modo, di capirsi. Io vedo una persona che uscita da lì sta facendo finta di nulla e vuole andare solo avanti. Alla fine come è andata? Che la sua famiglia le si è ritorta contro"

La verità, per ora, è solo quella raccontata da Benincasa perché Antonella non ha mai replicato in nessun modo o raccontato la sua versione dei fatti. Alessandro Rosica, esperto di gossip e amico della Fiordelisi ha però scritto un post su Instagram che fa capire che molto presto emergerà la sua verità

"A me fanno più paura quelli che danno spazio a questo stalker, tralasciando che inventa solo fr**nacce". I vestiti sono stati lasciati a terzi e poi li è andata a prendere e non avanza nulla. Bugiardo cronico e pericoloso. Tranquilli che che arriverà la giustizia come sempre"

