Grande Fratello Vip, l'ex di Antonella Fiordelisi: "Non mi ha denunciato ma mi sto riprendendo i miei vestiti"

Gossip TV

Gianluca Benincasa è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi, l'influencer campana tra le protagoniste del Gf Vip e sua ex fidanzata.

Gianluca Benincasa è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi, l'influencer campana tra le protagoniste del Gf Vip e sua ex fidanzata.

Gf Vip, Gianluca Benincasa: "Antonella? E' una persona con cui non voglio più avere a che fare "

Secondo quanto ha rivelato il 40enne salernitano, Antonella non sarebbe andata avanti con la denuncia per stalking, annunciata mesi fa da parte della famiglia Fiordelisi.

A Casa Pipol, Benincasa ha dichiarato:

"Antonella non mi ha denunciato, ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda stalking che sono terminati. Sono passati più di sei mesi. Ma secondo me me lo farebbe. Non voglio insultare. Ma sono convinto in questo momento che lei sarebbe capace di fare di tutto. Altrimenti se avesse dato valore al passato anche tramite terzi avrebbe almeno chiarito, ma più dato modo, di capirsi. Io vedo una persona che uscita da lì sta facendo finta di nulla e vuole andare solo avanti. Alla fine come è andata? Che la sua famiglia le si è ritorta contro."

L'ex fidanzato ha detto di essersi messo in contatto con lei per la restituzione dei suoi vesti che secondo quanto lui afferma, erano ancora in possesso di Antonella

"Oggi pomeriggio mi ha chiamato il socio del suo manager. Con lei nessun tipo di contatto. Io feci l’appello dei vestiti qui a Casa Pipol e poi tramite i legali. Ma più per dispetto l’ho fatto, ti dico la sincera verità. Alla fine hanno accolto l’appello."

"Mi riprendo i vestiti. Oggi pomeriggio ho l’appuntamento con la sua stylist. Antonella no che non la vedrò. Faccio tutto tramite la stylist. Se non ci sono le Balenciaga faccio le storie contro. Lei si è messa addosso un montone che io portai a Milano. E ce l’ha lei addosso. Ci sono le foto. Dopo quello che è successo, i dispetti che vuole fare… per me è imbarazzante. Un conto è che tra ex restano delle cose, ma io non mi sognerò mai di mettere una cosa appartenente a una mia ex a una mia nuova ragazza. Per me la cosa proprio alla radice è vergognosa. Farò un video mentre riprendo la roba. Se non ci sono le Balenciaga per me sono zingari. Stop."

L'ex fidanzato della Fiordelisi ha poi concluso:

"Un confronto? È una persona con cui non voglio più avere a che fare ma proprio in generale. Però un confronto sulla cosa si. Lei non accetterà mai quello che ho fatto, perché comprometterebbe tutto ciò che ha creato, quindi le conviene ignorare questa situazione sperando che finisca nel dimenticatoio. Ma io nel dimenticatoio non la faccio finire."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.