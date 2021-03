Grande Fratello Vip, l'emozionante discorso di Dayane Mello a Tommaso Zorzi: "Volevo viverti di più" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane apre il suo cuore a Tommaso al Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 1 marzo 2021, su Canale 5 andrà in onda la tanto attesa finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intanto, nella Casa di Cinecittà, Dayane Mello ha rivelato a Tommaso Zorzi l'enorme stima e affetto che prova nei suoi confronti.

Le dolci parole di Dayane Mello a Tommaso Zorzi

Complice un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono lasciati andare rivelando cosa pensano l'uno degli altri. "Vip, siete a un passo dalla Finale di questo lunghissimo viaggio della durata di 169 giorni. In questi mesi avete parlato di tutto, vi siete confidati, vi siete aperti come non mai. Avete pianto e avete riso, avete litigato e vi siete riappacificati. Stasera il Grande Fratello vi chiede di pensare a quelle parole che non avete mai detto prima a uno dei compagni che avete di fronte. Ognuno di voi pescherà dalla boule un bigliettino contenente il nome di un coinquilino a cui rivolgere il suo pensiero più onesto. Siate sinceri fino in fondo" ha detto Tommaso leggendo il comunicato ufficiale.

I Vipponi hanno preso alla lettera il comunicato del Gf Vip e hanno iniziato a dirsi in faccia tutto quello che pensano. Tra tutti, Dayane ha colto l'occasione per spiegare a Tommaso l'enorme stima che prova nei suoi confronti: "Già da fuori, sapendo della tua partecipazione, volevo viverti. Alcuni mi hanno detto che dovevo avvicinarmi a te per raggiungere qualcosa e questo mi ha fatto invece allontanare. Ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu, osservarti. Ti ho osservato con un'immensa voglia di viverti ogni giorno perché le migliori risate in questa casa le ho fatte con te".

"Grazie Tommaso perché nella tua debolezza, nei tuoi momenti di tristezza sei riuscito sempre a strappare un sorriso a ognuno di noi. Mi è dispiaciuto quando ti sei chiuso con Francesco. Mi hai spiazzato perché io avevo tanta voglia di conoscerti. [...] So che abbiamo tante cose in comune, quando ti guardo ho voglia di proteggerti. Mi dispiace che non ci siamo vissuti qui dentro, ma c'è tutta una vita. Sono molto felice per il tuo percorso. Se tu dovessi vincere sarei felice. Ti voglio veramente bene" ha concluso la Mello facendo emozionate Zorzi.

