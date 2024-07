Grande Fratello Vip, l'attacco di un'ex gieffina: "Perla e Mirko non li sopporto"

Gossip TV

Un'ex partecipante di Temptation Island 9 ed ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip ha attaccato i Perletti, ovvero la coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Un'ex partecipante di Temptation Island 9 ed ex concorrente della quinta edizione del Gf Vip ha attaccato i Perletti, ovvero la coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti, anche loro ex protagonisti di entrambi i reality nel 2023 e nel 2024 che ha consacrato la vittoria della 26enne salernitana nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Carlotta Dell'Isola: "Perla Vatiero e Mirko Brunetti, non li sopporto assolutamente!"

Ad aver da ridere contro la coppia, Carlotta Dell'Isola che ha partecipato al viaggio dei sentimenti in coppia con Nello Sorrentino con cui è convolata a nozze nel maggio del 2022

Ecco cosa ha dichiarato Carlotta al Settimanale Mio:

“ Non li sopporto assolutamente. Fanno bene a cavalcare l’onda ma da qui a farmeli piacere, troppa acqua sotto i ponti dovrà passare"!

Parlando poi della coppia romana formata da Raul e Martina, protagonisti della recente edizione di Temptation, l'ex gieffina ha dichiarato:

"Cosa penso di Raul e Martina di Temptation Island? Se in questo momento qualcuno nominasse la parola ‘vendetta’ a me verrebbe in mente proprio lui…Vede dei filmati e puff, si va a baciare la tentatrice. Lui è davvero incontentabile.

Carlotta e Nello hanno messo alla prova il loro amore partecipando alla nona edizione di Temptation Island, il celebre docu-reality di Canale 5. Era settembre 2020, e la coppia stava insieme da oltre sei anni. A decidere di scrivere al programma era stata Carlotta, desiderosa di portare la loro relazione a un livello successivo, ovvero il matrimonio. Tuttavia, Nello, più titubante, non era ancora pronto per compiere questo grande passo. Nonostante le incertezze e le tentazioni incontrate durante l’esperienza, la loro storia d’amore ha resistito, e sono riusciti a uscire dal programma più uniti di prima, continuando la loro relazione anche dopo la fine del reality. L'anno seguente, nel 2021, Carlotta, nata nel 1993 ad Anzio, ha partecipato al Grande Fratello Vip, che l'ha subito presentata al pubblico come una romana dal carattere schietto e diretto. Durante una delle puntate in diretta del reality, Nello ha deciso di sorprendere la sua fidanzata e l’intero pubblico televisivo con una proposta di matrimonio. Carlotta e Nello si sono poi sposati nel maggio del 2022, scegliendo come location il suggestivo Castello Odescalchi di Bracciano alla presenza di tanti volti noti, tra i quali, Dayane Mello, Matilde Brandi e Samantha De Grenet. Due anni dopo le nozze, la coppia hanno annunciato un'altra grande notizia: stanno per diventare genitori. In un emozionante video pubblicato su Instagram, Carlotta ha mostrato a Nello il terzo test di gravidanza positivo, condividendo così la lieta notizia anche con i loro follower.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .