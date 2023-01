Grande Fratello Vip, l'attacco di un ex concorrente: "Cast pieno di astio e cattiveria"

Gossip TV

"Quest'anno, al Gf Vip, non c'è forza esplosiva e vulcanica", parla un ex Vippone protagonista della scorda edizione.

Amedeo Goria, tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga intervista a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus, parlando del reality show in dei concorrenti di quest'anno:

"L’altra sera sono stato al compleanno di Jessica Selassiè, sono rimasto amico di tutti. Mi è dispiaciuto non andare al matrimonio di Francesca Cipriani perché avevo un po’ di covid. Sono amico di Soleil, Alex, Delia…ma nei reality questo è un errore. Giucas mi votava sempre perché non me la prendevo."

"Rispetto al Gf Vip di quest’anno, l’anno scorso c’erano nomi grossi, quest’anno no. E si rideva anche molto di più, ora c’è sempre molto astio, cattiveria e rabbia. Questo sta andando comunque bene: che sia davvero vip o semi-vip, funziona lo stesso perché lo staff e gli autori sono molto bravi a creare dinamiche. Non mi sembra che in questo Gf Vip ci sia la forza esplosiva e vulcanica che avevano i concorrenti dell’anno scorso. Vuol dire che funziona a prescindere dai contenuti."

Goria ha commenato il percorso del sauo collega Attilio Romita:

"Prima di andare mi aveva chiamato. Continua ad andare avanti a dispetto della compagna. Mi sta stupendo. Il discorso con Sarah Altobello ci può stare, come io l’anno scorso con Ainett, quindi ci sta che perda la testa per la Altobello. Gli voglio bene, ma il suo atteggiamento è altalenante. Se non era un gioco a tavolino studiato con la compagna, vuol dire che davvero preso da lei. Però poi non puoi sputare sul piatto in cui hai tentato di mangiare. Ti sei fatto 6 mesi, se ci tieni alla tua compagna, molla il gioco! Non rimanere in due staffe”. Poi insinuando: “Se non lo fa è perché vuole essere protagonista oppure perché è una cosa preparata a tavolino con la compagna. Tanto non credo che lui possa vincere il Grande Fratello“

Infine, un parere su Antonella Fiordelisi:

"Antonella è la ex del mio amico Francesco Chiofalo. E’ una bella ragazza, ma non me ne può fregare di meno. Per l’ottanta per cento utilizza Edoardo Donnamaria, perché la coppia è funzionale al programma"

