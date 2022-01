Grande Fratello Vip, l'attacco ad Alfonso Signorini: "Ormai conta solo chi assolverà o condannerà con la sua doppia morale"

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli torna a tuonare sul Grande Fratello Vip.

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del Grande Fratello Vip, dopo essersi esposta sulle polemiche intorno a Katia Ricciarelil, le cui esternazioni nel reality hanno fatto molto discutere e indignare il web. La Lucarelli si è espressa di recente sulla soprano ricordando anche la loro partecipazione nel 2006 a La Fattoria durante la quale, contro la cantante lirica, si era esposto anche il Codacons.

"Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne" ha dichiarato Selvaggia parlando dell'esperienza televisiva vissuta insieme alla Ricciarelli. Il mancato provvedimento a quest'ultima dopo le esternazioni giudicate razziste nei confronti di Lulù Selassiè, per molti è stato l'ennesimo trattamento di favore riservato alla cantante che sembra la protetta dell'edizione in corso, soprattutto nei riguardi di altri ex concorrenti, squalificati dal reality per motivi simili (uno, fra tutti Fausto Leali, squalificato per aver utilizzato la parola "neg**").

A tal proposito, la giornalista è tornata a parlare del programma e del suo conduttore, colpevole di "condannare e assolvere con la sua doppia morale":

Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti, in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori, e in ultimo i concorrenti. Non conta più quello che succede nella Casa. Ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa.

Sullo svolgimento delle puntate, il punto di vista della Lucarelli è peraltro condiviso da molti telespettatori. Signorini predilige le sorprese ai concorrenti, raccontando la loro storia personale (vedasi Manuel Bortuzzo). Senz'altro dei momenti emozionanti che però a volte peccano di ripetitività. Spesso, infatti, il conduttore interrompe le vere dinamiche del gioco e dei concorrenti, privandoci dell'elemento cardine del programma.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.