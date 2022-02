Grande Fratello Vip, l’amarezza di Davide Silvestri: ''Soleil Sorge mi ha tradito''

Gossip TV

Davide Silvestri, a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, torna a parlare dello scontro con Soleil Sorge.

Davide Silvestri è ancora molto amareggiato per il gesto di Soleil Sorge, che dopo aver visto l’attore contro Alex Belli, pronto ad indagare su sentimenti che ha reputato falsi, ha fatto il nome dell’amico alle Nomination durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla nuova diretta, Davide confida di essersi sentito tradito da Soleil e di non essere ancora riuscito a chiarire con la bionda influencer.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri contro Soleil Sorge Soleil

Sorge è la regina dei colpi di scena e, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha messo in atto un vero e proprio colpo basso nei confronti di Davide Silvestri, spedendolo in Nomination. L’attore ha dichiarato guerra a Soleil, ammettendo di essere deluso e amareggiato da questo gesto, che la bionda influencer ha spiegato come una punizione per il percorso poco chiaro che Silvestri ha intrapreso nelle ultime settimane. È probabile che Soleil non abbia digerito le indagini di Davide, che ha messo alle strette Delia Duran e Alex Belli, mostrandosi contrario ai sentimenti che Sorge nutre per il chimico Man.

A poche ore dalla nuova diretta del Gf Vip su Canale5, Davide si è sfogato con Giucas Casella, ammettendo: “Lei può aver avuto le sue motivazioni perché io mi sono allontanato, ed è vero ma non volevo dirle le cose che di lei non mi piacciono. Voleva stare al centro dell’attenzione, voleva attaccarmi… Mi dà fastidio se si è dispiaciuta per il mio modo di fare, ma le reazioni non può averle solo lei. Se vogliamo parlare, ti spiego perché poi o rimaniamo nemici o torniamo amici come prima. Quello che ha fatto per me è una delusione, non voglio le sue scuse ma voglio capire perché […] Per una volta, posso sentirmi infastidito io? E se mi sento infastidito io attacco. Mi sono sentito tradito, è sempre una prima donna”.

Giucas ha replicato, confidando: “Io capisco il tuo ragionamento, però la giustifico perché lei era innamorata di Alex e questo è il problema. Si è aperta con me, anche se con lei ci parlo pochissimo e non condividiamo nulla, sento un atteggiamento protettivo verso di lei”. Per Davide, Soleil non ha giustificazioni ma il gieffino non esclude l’ipotesi di avere un confronto durante le prossime ore, per chiarire prima della sua possibile eliminazione.

