Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli vuota il sacco: "Io tifavo per lei"

La rivelazione della Ricciarella sulla vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli è stata tra le protagoniste più discusse e chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la soprano ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa lasciandosi andare a una confessione sulla vincitrice del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli e la confessione sulla vincitrice del Gf Vip

Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, Katia è tornata a parlare della sua lunga esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Un'esperienza in cui, più volte, è finita al centro di polemiche e accese discussioni per alcune sue forte dichiarazioni: "La cosa che mi ha ferito di più è stata senza ombra di dubbio quando mi hanno dato della razzista. Perché non lo sono nel modo più assoluto".

La Ricciarelli ha anche parlato della vittoria di Jessica Selassiè rivelando: "Sono contenta che abbia vinto Jessica, ma speravo Davide. Lui è sempre stato fermo e coerente. Non ha mai fatto innamoramenti è stato lui ed era geniale. Però prima di tutti e di Jessica c’era un’altra e l’ho sempre detto, non ho mai taciuto le mie valutazioni. Io tifavo per Soleil".

A proposito di Soleil Sorge, con cui è nata una bellissima amicizia nella Casa del Gf Vip, la soprano ha confessato: "Soleil è stata come una figlia dentro la casa, l’ho coccolata e consolata. Lei mi ricordava me da giovane, sempre molto attiva, tanto aperta e fino in fondo sincera e schietta. Mi piace perché anche quando si gioca non bisogna mentire ed essere bugiardi. Poi alla fine da casa vedono tutto. Aperti sì, ma mai mentire anche in un reality".

