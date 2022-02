Gossip TV

La soprana fa un appello al conduttore e ai telespettatori.

Durante la quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip, prima e dopo le consuete nomination, si sono scontrate duramente Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. La showgirl campana si è difesa dagli attacchi della soprano avvenuti nel corso di tutto il loro percorso all'interno del reality e con l'occasione ha difeso anche la sua amica Manila, presa di mira dalla cantante lirica. La Ricciarelli ha accusato la Trevisan di fare la finta santarellina per poi colpire alle spalle mentre, Miriana, ha tenuto a ribadire più volte che quella che sparla di tutti è proprio lei.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli vuole abbandonare il GF: "Fatemi uscire. Andate tutti a fare in Cul*"

Per ciò che concerne Manila invece, dopo mesi di complicità e di sostengo, l'amicizia con la Ricciarelli sembra ormai compromessa tanto che ieri si sono nominate a vicenda. La soprano è quindi al televoto per l'eliminazione, insieme a Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.

I vari litigi e la nomination hanno fatto sbottare la Ricciarelli che ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter uscire dalla Casa, ancora prima dell'esito del televoto.

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui”.

Poco dopo, la Ricciarelli, rivolgendosi a Manila e Miriana, ha esclamato:

"Sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene. Adesso sono sbottata senza ritorno e voglio uscire, così lascio largo ai giovani. Andate a fare in cul* tutti“.

