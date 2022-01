Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli, la frase infelice su Manuel Bortuzzo scatena l'ira del web

Gossip TV

Nuovo scivolone della soprano. Interviene anche un amico intimo del nuotatore: "Rasenta il ridicolo"

Nella Casa del Grande Fratello Vip, si annovera una nuova uscita particolarmente infelice della cantante lirica, Katia Ricciarelli. Nelle mire della soprano, questa volta, Manuel Bortuzzo "colpevole" di aver lasciato la porta aperta della veranda mentre l'ex moglie di Baudo era intenta a giocare a carte con Manila.

Le parole che Katia ha rivolto a Manuel hanno indignato per l'ennesima volta il web e scatenato anche le ire di un amico intimo di Bortuzzo, Davide Ismaele, caro amico del nuotatore.

Manila ha fatto notare alla Ricciarelli che a non aver chiuso la porta in questione era stato Manuel, dunque giustificabile per una svista simile (anche perché per chiuderla deve allungare le braccia vista la posizione in discesa) e la soprano invece di ridimensionare la cosa, ha esternato: "Come l’ha aperta può anche chiuderla!".

Una considerazione abbastanza discutibile che ha subito acceso i social contro l'ennesimo scivolone della soprano. A intervenire sulla questione, anche l'amico di Manuel, Davide Ismaele: Ecco le sue parole:

"Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo. Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona".

La Ricciarelli è apparsa spesso sopra le righe con dichiarazioni molto colorite. Sarà forse giunta l'ora di un rimprovero?

Nei giorni scorsi anche Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, ha chiesto un intervento da parte degli autori contro la Ricciarelli che ha definito la Grimaldi una pazza. Stesso discorso per i sostenitori di Lulù Selassiè, che Katia ha definito "una carogona".

