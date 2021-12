Grande Fratello Vip, ''Katia Ricciarelli bulla e misogina'': Imma Battaglia lancia un appello a Alfonso Signorini

Gossip TV

Imma Battaglia, dispiaciuta per il comportamento di Katia Ricciarelli con la moglie Eva Grimaldi, lancia un appello al presentatore del Gf Vip.

Katia Ricciarelli è la matrona della sesta edizione del Grande Fratello Vip ma non tutti apprezzano i commenti taglienti e, talvolta, fuori luogo della soprano. Dopo aver osservato Katia discutere con la moglie Eva Grimaldi, e più recentemente parlare malissimo di Lulù Selassié, Imma Battaglia ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini, accusando l’ex moglie di Pippo Baudo di aver sparato insulti troppo forti, adottando atteggiamenti da bulla.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli nel mirino di Imma Battaglia

Il percorso di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip sta dividendo i fan del reality show di Canale5. Mentre c’è qualche spettatore apprezza la severità della soprano, riconoscendo in lei valori ormai andati persi con l’avvento delle nuove generazioni, la maggior parte del pubblico trova Katia fuori luogo, cattiva e fin troppo spinosa nei confronti delle inquiline che non le vanno a genio. Recentemente, dopo aver discusso animatamente con Eva Grimaldi nonostante l’attrice provasse a mantenere la calma e parlare civilmente, Ricciarelli ha insultato pesantemente Lulù Selassié, augurandosi che la giovane principessa etiope sia mollata più presto su due piedi da Manuel Bortuzzo.

Tra le persone che proprio non possono accettare il comportamento e la durezza di Katia, c’è Imma Battaglia ovvero la moglie di Eva, che ha tuonato contro la soprano in una lunga intervista rilasciata a Casa Chi. “Ho visto cose spiacevoli. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione della Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi il proseguo è stato bruttissimo. Perché Katia si è messa a parlare con Miriana e comincia a dire ‘ma vada via el c**l’. Non contenta ha detto che in quanto Eva è appena arrivata deve rispettare le regole, punto e basta. Con dei modi e toni davvero poco belli - ha ammesso Imma - Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere. Sono stati gravi anche i toni con cui Katia ha espresso il suo disappunto".

"Noi tutti assistiamo ad una violenza inaudita sulle donne. Quindi una violenza di una donna su un’altra donna non deve passare inosservata. Perché addirittura aggrava la situazione. Se una donna dice ‘str***a’ a un’altra donna, fa nonnismo e bullismo e misoginia e lancia il messaggio che qualsiasi uomo può farlo tranquillamente […] Mi aspettavo che se ne parlasse e sono delusa. Quando si è in video dobbiamo stare attenti e dare l’esempio.Se ha pregiudizi per l’orientamento di Eva? Sì lo penso, non ne sono certa, ma lo credo. Tante persone che la conoscono in casa non hanno aperto questo dibattito. Quindi sono convinta che ci sia in loro dell’omofobia interiorizzata”, ha dichiarato Battaglia, come riporta Biccy. Alfonso Signorini, tirato in ballo su un argomento decisamente serio, deciderà di intervenire o la farà passare liscia alla soprano?

