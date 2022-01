Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Soleil, nuove insinuazioni su Miriana Trevisan "Dopo Biagio si butterà su Barù"

Gossip TV

La soprano e l'influencer nuovamente all'attacco nei confronti della showgirl.

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, si sono ritrovate a s(parlare) dei vari coinquilini per cui non nutrono una grande simpatia.

Gf Vip: Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ironizzano su Miriana Trevisan "Dopo Biagio si butterà su Barù"

Tra questi, senza dubbio, c'è Miriana Trevisan il cui rapporto con l'influencer italo-americana è caratterizzato da accuse reciproche e puntuali nomination. Nonostante la Ricciarelli sia stata informata della diffida da parte dell'ex marito di Miriana, Pago, la soprano è tornata a parlare di lei, facendo nuove insinuazioni.

"Ora non c'è Bagio e si butterà su Barù", ha dichiarato la soprano parlando con Soleil che ha replicato: "Gli uomini sono solo numeri per lei".

La settimana scorsa, la Ricciarelli è stata diffidata da Pago, l'ex marito della Trevisan per alcune dichiarazioni fatte a Miriana. Nella fattispecie, la soprano ha insinuato che la showgirl non fosse una buona madre. Un accenno della vicenda è stato fatto dal conduttore Alfonso Signorini, che in apertura della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha dichiarato: "Non parleremo dello scontro tra Miriana Trevisan e Katia, ci sono cose in ballo e io rispetto la decisione che è stata presa".

Katia è stata informata della diffida in confessionale non dando molto peso alla situazione. La cantante lo ha rivelato infatti a Soleil: “Ti devo dire una cosa molto delicata, ma tu giurami che stai zitta. Prima in confessionale mi hanno detto che è partita una diffida. Questo per la questione su Miriana Trevisan e il mio ‘tu saresti una madre?’. Hanno messo gli avvocati ora. Capisci come siamo messi adesso? Ora dovrò anche… Certo che è una diffida non è nulla di che. Comunque la cosa è partita da casa dal suo ex marito”.

