Le dichiarazioni della soprano al settimanale Chi.

Katia Ricciarelli, la nota soprano tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha dovuto lasciare la Casa di Cinecittà nel corso della quarantaquattresima puntata del reality dopo ben cinque mesi di permanenza.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli dichiara: "E' stata una mia scelta uscire", qualcosa però non torna

Personaggio molto discusso di questa edizione, la Riccarelli ha dichiarato poco dopo la sua uscita di scena "di non poterne più". Al magazine Chi, diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha inoltre dichiarato: "Ho ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare “a riveder le stelle". E ancora: "Era tutto troppo pesante è stata una mia scelta". Dunque la Ricciarelli ha affermato che l'uscita di scena sia stata una sua scelta. Ma qualcosa francamente non torna. Dopo aver goduto dell'immunità in seguito ai preferiti (novità molto criticata dell'edizione in corso) si è ritrovata al televoto ed è stata eliminata con una percentuale molto esigua.

Alfonso Signorini è stato spesso al centro di roventi polemiche per l'atteggiamento assunto nei confronti della sua amica Katia. Molte esternazioni di dubbi gusto sono state volutamente trascurate, contrariamente a quanto sia successo ad altri concorrenti.

Il pubblico sembra aver voluto "punire" questa disparità e forse si è intestardito ancora di più nel voler esprimere il proprio dissenso. Molto clamore c'è stato quando Signorini ha rimproverato alcuni concorrenti di non aver salutato Katia prima che varcasse definitivamente la porta rossa di Cinecittà. Un comportamento assunto proprio dalla Ricciarelli poco prima che ha suscito molte polemiche. E ancora, affermazioni di dubbio gusto rivolte alle sorelle Selassié e a Miriana, per le quali, nel corso dell'intervista, non ha riservato belle parole. E' stata dunque una sua scelta o quella del pubblico?

