Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli chiude l'amicizia con Alex Belli

La cantante lirica, particolarmente infastidita dal comportamento dell'attore parmense nei confronti di Solei Sorge, decide di mettere la parola fine al loro rapporto.

Ieri sera, al Grande Fratello Vip c'è stata la consueta festicciola del sabato sera organizzata dalla produzione e i gieffini si sono scatenati tra danze e Santero. Per il triangolo composto da Alex, Delia e Soleil la tensione è stata altissima e ci sono stati ripetuti, accesissimi, scontri con teatrini annessi, come il bacio tra la Duran e la Sorge. Quest'ultima è letteralmente esplosa contro Belli, accusandolo di non essere sincero e di essere tornato nella Casa solo per ripulire la sua immagine.

Gf Vip, Alex e Soleil ai ferri corti

Sono stati numerosi i vari botta e risposta al veleno tra i due amici artistici, tutti sotto gli occhi vigili della moglie Delia.

"Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto", ha sbottato la Sorge ripetendo un discorso già varie volte affrontato con Alex.

"E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac..l.a – ha controbattuto Alex -. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia“, ha replicato Belli.

“Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio - ha continuato l'influencer -Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso, schifoso. Mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi. Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non raccontare bugie adesso”.

La Sorge ha anche ammesso che entrambi si stavano innamorando:

“Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che c…zo stai parlando?!“

Parole però perse nel vuoto a cui Alex ha dato poca importanza tornado a rifugiarsi tra le braccia della moglie. La Sorge ha poi avuto un crollo e si è sfogata in lungo pianto.

Gf Vip, la Ricciarelli chiude l'amicizia con Alex Belli

Questa mattina, la Ricciarelli ha ripreso in parte Soleil ma ha soprattutto puntato il dito contro Alex con il quale non ha avuto freni.

"Ci sei cascata come una pera cotta”, ha detto la Ricciarelli alla Sorge “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli!”.

Poco dopo, vedendo Alex che la stava ascoltando, Katia ha tuonato contro di lui: "Non sono affari tuoi! Non sono inca…ata, fatti gli affari tuoi, cr..tino!”. L’ira della cantante non si è placata e mentre Alex si stava recando in confessionale, la soprano ha continuato: “Vai, vai… Senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità…”.

