Grande Fratello Vip, Jessica Selassié su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: "Sembra una presa in giro"

Jessica e Soleil commentano i continui tira e molla al Gf Vip tra Sophie e Alessandro.

Continuano i tira e molla al Grande Fratello Vip tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A commentare il comportamento dei due concorrenti, ci ha pensato Jessica Selassiè, che non ha nascosto a Soleil Sorge la sua perplessità sulla neo coppia del reality.

Jessica critica Sophie e Alessandro, la reazione di Soleil

Non c'è pace per Sophie e Alessandro al Grande Fratello Vip, che continuano a rendersi protagonisti di accesi scontri. "Mi viene da ridere, sembra una presa in giro" ha confessato Jessica parlando dei continui battibecchi tra la modella e l'ex tentatore "Si sono detti di tutto e poi dopo mimì e cocò. Una situazione che trovo incoerente e ridicola".

"Senza orgoglio e senza dignità secondo me" ha aggiunto la Selassié "Ti senti una nullità quando litigate, vi sminuite a vicenda e poi come niente fosse. Esiste anche l'amor proprio". "È inutile da parte tua dire di peste e corna e poi fare la sua migliore amica e il suo consigliere" ha ribattuto la Sorge criticando il comportamento assunto da Jessica nei confronti della coppia del Gf Vip.

Parole che hanno provocato la reazione di Jessica: "Io su questo non mi espongo proprio. Ieri non ho detto niente, non do consigli durante i loro litigi. Io non mi metto in mezzo, ma da concorrente commento la cosa che mi fa ridere. Sono libera di dirlo".

