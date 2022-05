Gossip TV

L'indiscrezione di Amedeo Venza su Jessica Selassié, paparazzata in dolce compagnia. C'è Alex Belli dietro alle mosse della vincitrice del Grande Fratello Vip?

Qualche giorno fa, Jessica Selassié, la trionfatrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stata avvistata in compagnia di un misterioso ragazzo, individuato nel modello Simone Bonaccorsi, ex protagonista di Temptation Island con l’allora fidanzata Chiara Esposito.

Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè presa in giro? "Le stanno facendo credere che..."

Intorno alla bella principessa etiope, si è subito infiammato il gossip ma, stando a quanto ha riferito l'influencer Amedeo Venza, si tratterebbe di una finta paparazzata organizzata da Alex Belli, molto amico di Bonaccorsi. Secondo Venza, la Selassié si starebbe convincendo che la strada per emergere nello spettacolo sia quella di alimentare questo genere di gossip inventati per attiare l'attenzione mediatica e non solo.

"Jessica e Simone (amico intimo di Alex Centovetrine) tutto organizzato dai lui - scrive Amedeo Venza su Instagram - Povera Jessica, le stanno facendo credere che in tv si va avanti così… fonti attendibili mi avevano anche detto che doveva esserci un altro al posto di questo Simone. Vi dirò più in là…"

Per il momento si tratta solo di un'indiscrezione, probabilmente presto smentita sia da Alex Belli che da Jessica. Non è la prima volta che l'ex attore di Centovetrine viene messo in ballo in finte paparazzate, come di recente con Antonio Medugno e Delia Duran. Nella fattispecie, Belli ha seccamente smentito di aver organizzato la paparazzata con la complicità della moglie.

