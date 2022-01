Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Sophie Codegoni dalla parte di Soleil Sorge: "Miriana Trevisan esagera"

Gossip TV

Jessica e Sophie criticano duramente al Gf Vip il comportamento assunto da Miriana nei confronti di Soleil.

La Casa del Grande Fratello Vip sta per spaccarsi in due. Se da una parte ci sono Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo che continuano a difendere e sostenere Delia Duran, dall'altra Jessica Selassié e Sophie Codegoni hanno deciso di prendere le parti di Soleil Sorge.

Jessica Selassié e Sophie Codegoni contro Miriana Trevisan per Soleil Sorge

Tensione al Grande Fratello Vip tra le donne della Casa. Tutto è iniziato sabato quando Nathaly ha criticato e accusato Miriana e altre di parlare ancora con Soleil. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Jessica, che ha difeso l'influencer: "Basta, ognuno ha dei pregi e dei difetti. Non possiamo sempre puntare il dito contro una ragazza. Questa ha la mia età e si ritrova tutti contro di lei, parliamo umanamente, non ha ammazzato nessuno. Non esageriamo".

La Selassié, come riporta Biccy, ha poi riportato le parole della Caldonazzo alla Codegoni: "A me non dispiace stare con Sole. Poi che tutta la casa sia contro di lei e che la lascino da sola non mi piace, isolarla non è giusto. Io sono la prima a dire che dovrebbe chiarire con Manila, ma a me Sole non mi ha fatto niente e lo ripeto mille volte". Ma non è finita qua perché Sophie, nelle ultime ore, ha criticato anche il comportamento esagerato e fuori luogo assunto dalla Trevisan nei confronti della Sorge.

Leggi anche Tutta la Casa del Gf Vip contro Soleil Sorge

"Dai ma hai visto il confessionale che ha fatto Miriana? Secondo me Miri dovrebbe essere un po’ più oggettiva, perché lei dice a prescindere di supportare Delia per andare contro Soleil" ha dichiarato Sophie a Jessica criticando Miriana. "Miriana continua ad andare contro Sole. […] Non è d’accordo con me, sul fatto che io credo che Delia sia d’accordo con Alex per questo teatrino. Concordo con te sul fatto che Miri stia dalla parte di Delia per il fatto di Sole. Poi secondo me a un certo punto visto che Sole ha avuto i dubbi sulla veridicità di tutto, ha detto ‘ok stai giocando, gioco pure io’. Ecco perché lei l’ha baciato quel giorno" ha concluso la principessa etiope.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.