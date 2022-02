Grande Fratello Vip, Jessica Selassié contro Delia Duran: "Si è avvicinata a Soleil per strategia, non si merita la finale"

Gossip TV

Jessica stanca del comportamento di Delia al Grande Fratello Vip.

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera, lunedì 7 febbraio 2022 su Canale 5, scopriremo il nome del primo finalista della sesta edizione del reality show. Al televoto Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Delia Duran, che è finita nel mirino di Jessica Selassié.

Le critiche di Jessica Selassié a Delia Duran

Delia continua a stare al centro delle polemiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A dire la sua sul suo comportamento ci ha pensato Jessica, che ha criticato l'avvicinamento della modella venezuelana a Soleil Sorge: "Io alla loro unione ci credo poco. È convenienza. Convenienza totale. È la verità. Secondo me per Delia è soltanto strategia. Punto".

La Selassié, già infastidita dal comportamento assunto dalla Duran nei confronti di Barù, ha continuato spezzando una lancia a favore della Sorge: "Sole in cuor suo sa qual è la verità non ci perde nemmeno più tanto tempo a litigare. Le parole lasciano il tempo che trovano. Se lei ha la coscienza pulita per quieto vivere ci passa il tempo. Alla fine Delia è pure simpatica". "Io ho visto molta incoerenza" ha prontamente replicato la Nazzaro.

"Spero non arrivi in finale non se lo merita" ha confessato Jessica criticando il percorso di Delia al Gf Vip "Fino adesso lei cosa ha raccontato di concreto? Soleil ha raccontato la sua storia, tutti hanno raccontato qualcosa. Sempre sto triangolo. Il matrimonio difficile. Basta. Di cosa stiamo parlando? Allora non è neanche tradimento quello di Alex per quello che dice Delia qui dentro".

