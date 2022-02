Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro in crisi: "Mi sento persa, non ho più le energie"

Gossip TV

Manila rivela a Lulù e Delia di non sentirsi più in linea con alcuni concorrenti del Gf Vip.

Momento difficile per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. Parlando con Lulù Selassié e Delia Duran, la bionda conduttrice si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha rivelato di non sentirsi più a suo agio con alcuni concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Le lacrime di Manila Nazzaro al Gf Vip

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 7 febbraio 2022 su Canale 5, Manila non è riuscita a nascondere il suo malessere. "Mi sento persa, c'è la stanchezza, ci sono tante cose...Adesso ci sono persone nuove che hanno spostato gli equilibri e sono molto lontano da me" ha confessato la concorrente a Lulù e Delia.

"Noi ci siamo divertiti da morire, ora peso tutto perché non ho più le energie. Il muro di gomma si è scalfito. Non voglio perdere la mia coerenza. Con Alex, Aldo non abbiamo mai avuto quella sensazione di ansia qui...Sono andati via dei pezzi importanti come uomini Alex, Aldo, Gianmaria e Manuel. Abbiamo avuto la dimostrazione di come ci si può divertire tutti insieme" ha spiegato la Nazzaro, che rimpiange l'uscita di alcuni ex concorrenti del Gf Vip.

"Io sono stata giudicata perché mi sono schierata dalla parte di Sophie" ha aggiunto Manila tra le lacrime affermando di non sentirsi più apprezzata dai suoi compagni di gioco "Io sarò sempre dalla parte di Sophie. Per me lei è da difendere. Mi sono sentita un pesce fuori dall’acqua. Vengo giudicata sempre noiosa. Ho difficoltà ad integrarmi".

