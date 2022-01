Grande Fratello Vip, Jessica Selassié cerca di avvicinare Delia e Soleil ma…

Gossip TV

Jessica Selassié parla con Delia Duran e la esorta a creare un legame con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip.

L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha gettato Soleil Sorge nello sconforto. La bionda influencer, infatti, ha percepito fin troppa curiosità da parte dei suoi colleghi, che hanno accolto con piacere la showgirl sudamericana, e si è chiusa a ricco, scontrandosi più di una volta con Delia. Mentre tra le due è guerra aperta, Jessica Selassié cerca una strada per costringerle ad affrontarsi senza drammi e urla.

GF Vip, Jessica Selassié fa una rivelazione a Delia Duran

Dopo tanta attesa, Delia Duran ha varcato la porta rossa di Cinecittà per diventare una nuova concorrente ufficiale, annunciando di essersi una pausa di riflessione dalla storia d’amore con Alex Belli, in cerca di spiegazioni sufficienti a perdonare la sbandata del compagna per Soleil Sorge. Inutile dire che l’accoglienza dell’italo-americana non è stata delle più calorose: Soleil si è mostrata molto innervosita dalla presenza di Delia, reputando la showgirl una donna pronta a tutto per un po’ di popolarità, in grado di rovinarle l’esperienza nel reality show di Canale5. Duran, nel frattempo, si è ambientata piuttosto bene, trovando tante mani tese ad attendere, pronte a dispensare consigli e a raccontarle la loro visione dell’amicizia speciale tra Alex e Sorge.

Mentre Delia ha raccontato del rapporto a tre con Belli e un’altra donna, Soleil si rifiuta categoricamente di avere a che fare con la nuova inquilina. Vedendo la situazione tesa, Jessica Selassié ha provato a parlare con Delia, invitandola a non considerare l’italo-americana come sua nemica: “Spero che prima o poi, tu e Soleil vi parliate. È vero che lei ha questi modi di fare un po’ così, ma se conosci i lati belli di lei, potreste divertivi qui dentro. Lei è super creativa, fa ridere e ha un bel cuore, anche se spesso nasconde questi lati, ed è stato quello che ha avvicinato Alex […] Lei ha percepito un cambiamento in Alex, ma forse perché ci stava tanto bene insieme, non sapeva come uscirne. Sai, tante volte anche in matrimoni di vent’anni, c’è chi incontra quella persona che stravolge la loro vita, poi si rendono conto che non può durare per sempre, e tornano dal marito o la moglie. Il tempo che passerai qui ti servirà ad elaborare, per uscire più forte e consapevole”.

Duran ha ascoltato con attenzione, sottolineando la sua sofferenza nel vedere Alex così preso da un’altra persona, e Jessica ha spiegato: “Può essere che è stato solo un momento di smarrimento, dove si sentiva solo, e qui lo senti anche di più, e ha cercato forza da Soleil. Chi è più fragile, ha bisogno di una spalla e Soleil lo è stato per lui”. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.