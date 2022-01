Grande Fratello Vip, confessione hot di Delia Duran: "Io e Alex l’abbiamo fatto anche con un’altra donna"

Gossip TV

La modella venezuelana confessa nella notte un retroscena bollente.

L'entrata di Delia Duran nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha già creato scompiglio, alimentando dinamiche e qualche dissapore. Nonostante la Sorge non stia vendendo di buon occhio l'avvicinanza della sua amica Manila nei confronti di Delia, l'ex Miss Italia e la modella venezuelana hanno trascorso gli ultimi giorni molto vicine, scambiandosi confidenze molto intime.

A tal proposito, nella notte, Delia ha confessato alla Nazzaro di aver avuto con Alex un rapporto a tre con un'altra donna.

Ti confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna, cioè capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c’era condivisione.

Una confessione che per alcuni è stata del tutto inaspettata per altri, una conferma che già in molti sospettavano sulla coppia, ovvero che Delia e Alex fossero una coppia aperta. L'ex attore di Centrovetrine, in molte occasioni ha affermato di vivere l'amore con Delia liberamente e di essere anche convinto che questo aspetto sia il principale legante del loro matrimonio: essere liberi di essere se stessi e di fare ciò che si desidera senza condizionamenti. Poco fa, l'ex gieffino ha ribadito di amare sia Delia che Soleil in due forme completamente diverse e di fare molta fatica a farlo comprendere alle persone.

"Vi leggo, ascolto, sto in silenzio. Una cosa è certa, e ve la posso dire, le AMO! Certamente in forme diverse. Da qui nasce la mia difficoltà di spiegarvi e di farmi comprendere. Ma non predento che lo facciate" ha scritto Belli su Twitter.

Prima di entrare nella Casa e separarsi dal marito, la Duran ha voluto ribadire l'amore che prova per lui ma anche la necessità di essere riconquistata dopo la delusione che ha vissuto:

La experience del Gf Vip ci ha messo alla prova (…) ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo: in quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, a quello che abbiamo vissuto, a tutto quello che noi sappiamo, e per questo ho tenuto duro (…) per questo ti ho perdonato e ti ho dato un’altra possibilità, perché ho capito che sei stato l’unica persona che ho amato e che amo nella mia vita; chi ama perdona ma non dimentica, per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami, non con le parole, ma con i fatti, e continuare a dimostrarmi che quell’Alex che ho conosciuto 3 anni fa, il vero e grande uomo che sei! Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo.

