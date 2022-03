Gossip TV

Le tre sorelle Selassié intervistate da Chi. Ecco chi è l'ex gieffino che più le ha deluse.

Le tre sorelle Selassié, Jessica, Lulù e Clarissa sono state, senza dubbio, le vere rivelazioni dell'edizione del Grande Fratello Vip appena conclusa. Le tre giovani principesse etiope hanno varcato la porta rossa di Cinecittà praticamente da sconosciute ma nel corso della loro permanenza nel reality, hanno conquistato il pubblico.

>Grande Fratello Vip, Jessica, Lulù e Clarissa: rivelano chi sono i gieffini più falsi e chi non vogliono più vedere

Jessica si è aggiudicata la vittoria, Lulù la finale. Clarissa, la più piccola delle sorelle, è uscita dalla Casa dopo circa due mesi ma ha continuato a essere una presenza importante e solare (e talvolta anche ingombrante per le sorelle) anche fuori dagli studi di Canale 5.

Le ragazze, che si sono ritrovate più unite che mai, hanno nuovamente parlato a Casa Chi, della loro avventura nel reality, rivelando, tra progetti futuri e sogni, chi tra gli ex gieffini non avranno intenzione di rivedere e chi si è rivelato il più falso:

Lulù, a questa domanda, ha dichiarato: Chi non rivedremo mai più tra i gieffini? Ovviamente Davide Silvestri, lui certo, poi anche Katia Ricciarelli, loro per adesso. Noi a lei abbiamo portato sempre rispetto, poi ci sono state cose che non abbiamo potuto sopportare. Ha detto cose brutte e razziste, ma all’inizio avevo comunque cercato di andare oltre perché ero affezionata a lei. Falsa, falsissima e stra falsa, vediamo chi sono. Falsa è Katia Ricciarelli, falsissimo Davide e stra falsa è Maria Monsè. Sappiamo già che quando Maria vedrà questo video nostro farà una risposta per fare qualche like e far parlare di lei”.

Un pensiero condiviso anche da Jessica, "Katia. E Davide Silvestri che ci ha deluso. Fuori dalla Casa abbiamo visto dei video poco carini. Con Nathaly Caldonazzo, invece, potremmo chiarire, e non vogliamo perdere i rapporti con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni", "Soleil senza dubbio e Katia", ha risposto invece Clarissa. Pensiero anche della Sorge che ha parlato di Clarissa come una delusione.

