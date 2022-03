Grande Fratello Vip, Jessica e Barù più vicini, ecco cosa è successo sui social

Gossip TV

La Selassié torna su Instagram e arriva un gesto inaspettato.

Dopo il trionfo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié, è tornata oggi sui social per ringraziare del grande sostegno e dell'affetto che le ha riservato il pubblico che l'ha premiata con la vittoria. Dopo la vittoria, la giovane principessa, terminate le interviste di rito con le prime dichiarazioni sulla vittoria, è tornata nella sua casa di Roma per riabbracciare la sua famiglia, mentre Barù, l'enologo toscano classificato terzo, si è diretto immediatamente al mare, così come aveva raccontato nella Casa di Cinecittà.

Conclusa l'avventura televisiva, tutti gli occhi sono puntati sulle sorta dei "Jeru", ossia l'intenso legame che si è creato tra Jessica e Barù i cui esiti sono tutt'ora incerti. Dopo il post che ha condiviso Jessica, è arrivato un inaspettato e gradito movimento social da parte dell'ex gieffino che ha iniziato a seguirla su Instagram, segui immediatamente ricambiato dalla princess. Un segui tanto atteso e sofferto per i fan che continuano a sognare un lieto fine per questa favola.

Nel frattempo Jessica, domani registrerà la puntata di Verissimo mentre domenica alle 19.30 farà una diretta Instagram con le sue sorelle Clarissa e Lulù.

Il messaggio su Instagram di Jessica Selassiè dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 6.

"Eccomi qua… incredula, ma mai più felice. Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio. Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me. Un “grazie” non sarà mai tanto abbastanza. Vi riempirei di baci e abbracci per esservi grata di tutto. Ma presto, molto presto, ci abbracceremo davvero. Grazie anche ad Alfonso Signorini e Grande Fratello Vip per avermi concesso di vivere questa esperienza PAZZESCA. Love u, so much. Vostra Jess"

