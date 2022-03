Gossip TV

Dopo la vittoria di Jessica, l'ex gieffino si è defilato ma un è sfuggito un dettaglio al popolo del web.

Si è conclusa ieri, lunedì 14 marzo 2022, la sesta del Grande Fratello Vip con il trionfo di Jessica Selassié, che ha vinto con il 62% di preferenze battendo Davide Silvestri. La giovane principessa etiope, è stata un'assoluta protagonista del reality anche per il suo rapporto con Barù che ha appassionato milioni di telespettatori.

Grande Fratello Vip, Jessica e Barù, cosa è successo dopo la finale i primi movimenti social

Ma cosa è successo dopo la vittoria di Jessica? Poco dopo la proclamazione che l'ha consacrata come vincitrice, Barù si è avvicinato a lei stringendola in un grande abbraccio, dopo di che, dell'enologo toscano, si sono perse le tracce.

A dare qualche ragguaglio, ci ha pensato l'ex gieffino Giacomo Urtis che si è collegato in diretta su Instagram dallo studio del Gf Vip. Il chirurgo dei Vip si è messo in moto per cercare il nipote di Costantino Della Gherardesca senza però successo mentre Jessica rilasciava le sue prime interviste al TG 5.

Pare dunque che, a differenza di altri ex concorrenti, Barù si sia letteralmente defilato dalla folla e si sia allontanato dallo studio. Ripresi i contatti con il telefono, è arrivato però il suo primo like su Instagram: quello nella pagina di Trash Italiano che annunciava la vittoria di Jessica.

Un piccolo ma eloquente segnale della felicità di Barù per il trionfo della giovane principessa. Quest'ultima, in una delle interviste che ha rilasciato in studio, ha dichiarato: "Se sono innamorata di lui? Innamorata non proprio...però insomma, diciamo che sono infatuata, sì!

