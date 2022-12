Grande Fratello Vip, in che rapporti sono Adriana Volpe e Alfonso Signorini?

Gossip TV

Opinionista nella precedente edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è stata sostituita quest'anno dalla cantante Orietta Berti. Come l'ha presa la presentatrice? E questo allontanamento dal programma ha creato un attrito con il conduttore del GFVip, Alfonso Signorini?

Adriana Volpe e Alfonso Signorini, dopo il GFVip c'è tensione tra loro?

Il conduttore del programma di Canale 5 si è preso una breve vacanza a Cortina d'Ampezzo, da dove ha postato alcune foto che hanno attirato anche l'odio dei soliti leoni da tastiera. Qui, inaspettatamente, ha avuto un incontro anche con l'ex opinionista del GFVip, Adriana Volpe, in vancanza nello stesso posto.

Da quando è stata rimpiazzata, Adriana Volpe non ha nascosto che per lei è stato un colpo al cuore dover lasciare lo studio di Mediaset, soprattutto, perché al suo posto, Signorini ha preferito Orietta Berti. Alla conduttrice era stato anche proposto di entrare nella casa come concorrente, un'offerta arrivata però quando Adriana Volpe si stava separando dal marito Roberto Parli. Anche a causa di questa vicenda, dovendo essere più vicina che mai alla figlia Giselle, la conduttrice si è trovata a rifiutare la proposta e ad allontanarsi dagli studi Mediaset.

Tuttavia, questa ulteriore separazione non ha incrinato i rapporti con il conduttore e giornalista: addirittura, sui social, i due si sono mostrati insieme, felici e sorridenti, durante l'evento Vip Champion. Insomma, anche se lontana dal GFVip, Adriana Volpe è rimasta, invece, vicina al suo conduttore.

