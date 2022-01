Grande Fratello Vip: "In Casa si danno un gran da fare a litigare e a dire parolacce", parla un'ex gieffina

Gossip TV

Maria Teresa Ruta commenta le dinamiche della nuova edizione del Gf Vip.

Ieri, lunedì 17 gennaio 2022, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. A commentare le ultime dinamiche della Casa e le varie strategie messe in atto dai concorrenti ci ha pensato l'ex gieffina Maria Teresa Ruta.

La critica di Maria Teresa Ruta ai concorrenti del Gf Vip

Intervistata da Superguidatv, Maria Teresa Ruta ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip: "La casa di oggi non mi rappresenta perché percepisco tutt’altro spirito. [...] Il più fantasioso è Davide Silvestri. Davide mi rappresenta di più con le sue due anime. Tende sempre a fare da paciere".

L'ex concorrente del Gf Vip ha commentato anche le ultime dinamiche della Casa, come la mancata squalifica di Katia Ricciarelli: "Lo scontro tra Katia e Lulù non è stato impari. In entrambi i casi c’è stata una mancanza di rispetto. Se Lulù si fosse rivolta a me in quel modo l’avrei stesa con le parole. Bisogna fare i conti con i tempi che cambiano e inserirsi con garbo per far capire che gli atteggiamenti sono importanti [...] Penso che Katia ne pagherà le conseguenze".

Leggi anche Nathaly Caldonazzo si schiera dalla parte di Delia Duran e torna all'attacco contro Alex Belli

"Se fossi stata nei panni di Fausto Leali avrei chiesto a gran voce la squalifica di Katia" ha aggiunto la Ruta, che ha poi detto la sua sulle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli "Hanno anche poco lavoro da fare perché in Casa si danno un gran da fare a litigare, a mandarsi a quel paese, a dire parolacce".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.