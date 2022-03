Grande Fratello Vip: "Il triangolo Belli-Delia-Soleil mi fa orrore" l'attacco di un'ex discussa gieffina

Gossip TV

Antonella Elia commenta alcuni protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il "triangolo artistico" formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. A commentare il loro percorso nella Casa ci ha pensato l'ex opinionista e gieffina Antonella Elia che, intervistata da Chi, ha lanciato una dura frecciata a Katia Ricciarelli.

L'attacco di Antonella Elia ad Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge

Antonella e Pietro Delle Piane, che sono molto vicini alle nozze, hanno rilasciato una nuova intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dopo aver parlato della loro storia d'amore, la coppia ha commentato le dinamiche e i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in particolar modo il famoso e discusso "triangolo artistico" formato da Alex, Soleil e Delia.

"Quello non è un bravo attore, non sa proprio recitare, il suo gioco era palese" ha dichiarato Pietro attaccando la strategia di Belli. "Meno male che non ero opinionista, altrimenti chissà cosa avrei detto" ha invece confessato la Elia che, senza mezzi termini, ha criticato i tre concorrenti del Gf Vip "Il triangolo erotico Belli-Delia-Soleil mi fa orrore, sono all’antica. E non capisco gli altri che hanno fatto le comparse".

Non solo. Antonella ha colto l'occasione per dire la sua anche su Katia, che è stata duramente criticata per il suo comportamento scorretto nella Casa. Alla domanda se la soprano è l'Antonella Elia della sesta edizione del reality show di Canale 5, quest'ultima ha affermato: "No, non mi paragoni, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne…".

