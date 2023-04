Grande Fratello Vip, il trattamento speciale riservato ad Edoardo Tavassi fa infuriare il web

Gossip TV

Alfonso Signorini ha rimproverato Edoardo Tavassi dopo il litigio con Micol Incorvaia ma all'ex naufrago era stata data l'ultima possibilità.

Prima della squalifica al Gf Vip di Daniele Dal Moro, all'ex tronista veronese era stato dato un ultimo avvertimento dopo il quale sarebbe avvenuto il provvedimento più severo che dopo il litigio con Oriana Marzoli è scattato immediatamente. Lo stesso avvertimento era stato dato ad Edoardo Tavassi che inizialmente aveva fatto indispettire Signorini e company per la nottata brava trascorsa nel van (quando l'ex naufrago ha tolto i microfoni ambientali insieme a Micol, Donnamaria e Murgia) e successivamente quando ha lanciato la stecca del biliardo a terra accompagnando il gesto un linguaggio scurrile.

Gf Vip, la mancata squalifica di Edoardo Tavassi, "figli e figliastri"

Nell'occasione citata, Tavassi era stato chiamato in confessionale e Signorini aveva annunciato che per lui non ci sarebbero state altre possibilità. Ieri, il conduttore lo ha richiamato per rimproveralo dei toni avuti con Micol ma senza attuare alcun provvedimento. La domanda dunque, da parte dei telespettatori è più che mai lecita. Perché Edoardo Tavassi gode di un trattamento speciale? In molti credono che il fratello di Guendalina abbia le spalle coperte e possa quindi essere una sorta di concorrente previlegiato all'interno del reality show.

"Tavassi ha usato parole forti ma è ancora lì" ha dichiarato Elenoire Ferruzzi nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma radiofonico Turchesando.

Daniele Dal Moro, dopo la squalifica, ha dichiarato:

"Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento ho le mani ani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul “Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa"

La questione "figli e figliastri" è stata fatta notare da molti ex gieffini e da molti affezionati del reality show e, alla luce delle nuove disposizioni nei confronti dei concorrenti, non si comprende la tolleranza attuata su Tavassi che forse si appresterà persino a vincere l'edizione.

