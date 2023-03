Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi, la ramanzina di Signorini ma nessuna squalifica

Gossip TV

Nel daytime del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha rimproverato Edoardo Tavassi per il comportamento avuto nei giorni scorsi nei confronti di Micol Incorvaia. Il web ha invocato la squalifica dell'ex naufrago ma per Edoardo non c'è stato alcun provvedimento ma un semplice invito da parte del conduttore a moderare il linguaggio e a "godersi la finale".

Gf Vip, Alfonso Signorni rimprovera Edoardo Tavassi

Queste le parole di Signorini rivolte a Tavassi, come riportato da Biccy:

"Voglio fare due chiacchiere con te perché devo dirti una cosa importante. L’altra sera quando hai litigato con Micol – ed eravate in una situazione di intimità – ti sei lasciato andare ad una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata al telefono. Ovviamente non avevi un atteggiamento aggressivo, ma vogliamo portare nella casa della gente la buona educazione. Detto questo goditi il week end e la finale"

Nei giorni scorsi, Edoardo ha discusso con Micol alla quale ha rivolto parole decisamente poco galanti e abbastanza criticate.

"Io esco dalla porta rossa stasera. Perché? Sei proprio una povera sfig*ta. Sei una povera sfig*ta, non te ne frega un cazz* e questa è l’ennesima dimostrazione. Io mi segno tutto, vai tranquilla. Detto questo vai avanti così… non me ne frega un cazz* né del GF Vip né della finale del cazz*, fai quello che ti pare… Vai a vincere il GF, fallo vincere a Oriana, cerchi di buttarmi giù! Vai a ingigantire, a fare i film, a parlare con Giaele, in confessionale. Ciao. Stai a fa’ proprio apposta. È tutta la sera, che figura di merd* che mi hai fatto fare! Brava… ma vattene a ‘fancul*"

Tavassi si è mostrato molto risentito nei confronti della Incorvaia quando quest'ultima si è sfogata con Giaele De Donà, criticando alcune mancanze di Edoardo.

