Grande Fratello Vip, il ritorno di Dayane Mello in Casa: sorpresa per Soleil Sorge

Dayane Mello entra al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa all’amica Soleil Sorge nella prossima puntata.

I fan del Grande Fratello Vip non stanno nella pelle dopo aver saputo che Dayane Mello, grande protagonista della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, sta per tornare in Casa. Ecco quando vedremo Dayane a Cinecittà e cosa farà durante la puntata.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello ospite speciale della nuova puntata

Reduce dal reality show brasiliano La Fazenda, che l’ha vista protagonista di una polemica infinita, Dayane Mello è tornata in Italia con l’intenzione di prendersi una pausa e dedicarsi agli affetti, che le sono mancati nei lunghi mesi di lontananza. Nonostante le idee della modella siano chiare, Dayane ha deciso di fare uno strappo alla regola per l’amica Soleil Sorge, per la quale ha speso bellissime parole. Secondo Whoopsie, infatti, Mello tornerà nella casa del Grande Fratello Vip, per fare una sorpresa alla bionda influencer.

“L’ex gieffina, dopo aver più volte manifestato il suo affetto per Soleil Sorge, dichiarando anche: «Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra» sembra pronta a tornare nella casa del “Grande Fratello VIP” lunedì 10 gennaio per fare una sorpresa all’amica”, questa l’indiscrezione che ha esaltato i fan della Mello. Ma le novità per Dayane non sono finite qui.

Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ci dà una nuova anticipazione sul futuro televisivo della brasiliana, rivelando che potrebbe perdere parte al cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che vedrà nuovamente Ilary Blasi al timone della conduzione. “Dayane Mello, reduce da una controversa partecipazione al reality brasiliano La Fazenda (La fattoria), sembra aver ritrovato l’energia di sempre. A Cologno Monzese si mormora che la modella presto sarà protagonista di un programma di punta del Biscione. Pare che si tratti de L’Isola dei Famosi. Dayane era già “naufragata” in Honduras qualche anno fa e per un brevissimo periodo. Accetterà di ripetere l’esperienza? Ah, saperlo…”, scrive il noto giornalista.

