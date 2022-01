Grande Fratello Vip, Dayane Mello entra in Casa per Soleil Sorge? ''Mi manca, noi siamo...''

Gossip TV

Dayane Mello rivolge un dolce pensiero a Soleil Sorge, l’amica impegnata nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello fa il tifo per Soleil Sorge e non lo nasconde. La modella brasiliana, dopo aver vissuto sulla propria pelle l’esperienza complessa ed emotivamente coinvolgente del Grande Fratello Vip, è orgogliosa dell’amica e confessa di sentirne la mancanza.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa una dedica a Soleil Sorge

Dayane Mello e Soleil Sorge si sono conosciute durante l’ultima edizione di Pechino Express, viaggiando in Oriente con i loro pesanti zaini e la voglia di essere competitive fino alla fine. Dopo quello che potremmo definire odio a prima vista, Soleil e Dayane hanno iniziato ad avvicinarsi e tra le due è scoccata la scintilla della vera amicizia. Insperabili, pronte e supportare l’una l’altra nelle occasioni più complesse, Dayane e Soleil non hanno mai nascosto l’intenso rapporto che è nato tra loro grazie a quel viaggio difficile ed emozionante, condotto da Costantino Della Gherardesca.

Mentre Mello era reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, durante la quinta edizione che rimane impressa nel cuore dei telespettatori di Canale5, la bionda influencer ha fatto un tifo spietato per la modella e ora è tempo di ricambiare. Tornata in Italia dopo aver concluso l’esperienza a La Fazenda, reality show brasiliano che l’ha vista protagonista di diverse polemiche, Dayane ha espresso su Instagram tutto l’amore che prova per Soleil. “Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra”, ha ammesso Dayane al popolo del web.

Nel frattempo anche Sorge, ammaliata da Barù, ha parlato spesso dell’amica brasiliana nella casa del Grande Fratello Vip, ammettendo di aver tifato per lei durante l’ultima edizione del programma e di trovarla una donna forte, sensibile e indipendente alla quale si sente profondamente legata. Dayane, alla luce dei fatti, entrerà in Casa per salutare Soleil? Purtroppo sembra che dopo essere stata così lontana dalla figlia e dal Bel Paese, la modella abbia annunciato di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo e nulla le far cambiare idea.

•Ti manca soleil?

Dayane: "Mi manca la tua follia il tuo affetto la tua amicizia e mi manca stare al tuo fianco perché si vede che siamo fatte l'una per l'altra" #gfvip pic.twitter.com/eWcOJLag4k — ALY 🍒 (@automaticamenci) January 2, 2022

