Grande Fratello Vip, il padre di Paolo Ciavarro rivela: "Ecco cosa penso realmente di Clizia Incorvaia"

Gossip TV

Il padre di Paolo Ciavarro, Massimo, vuota il sacco e rivela il suo reale pensiero su Clizia Incorvaia, la giovane influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La storia d'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia prosegue a gonfie vele. A dire la sua sulla coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip ci ha pensato il regista Massimo Ciavarro che, in un'intervista rilasciata a La Stampa, ha parlato dei rapporti attuali con Eleonora Giorgi e spiegato cosa pensa realmente della bellissima nuora.

La confessione di Massimo Ciavarro su Clizia Incorvaia

Tempo di confessioni importanti per Massimo Ciavarro, che è stato recentemente paparazzato assieme all'ex moglie alle nozze del figlio Paolo e Clizia Incorvaia. Intervistato dal quotidiano torinese La Stampa, l'attore e regista romano si è raccontato a cuore aperto e parlato della prima volta della grave malattia che ha colpito Eleonora Giorgi:

Eleonora è stata mia moglie, una parte fondamentale della mia vita, abbiamo fatto un figlio, niente potrà cancellarla. È naturale, non c'è niente di artefatto nel nostro legame [...] Anche se non ci sentivamo tanto spesso, nel momento del bisogno era logico starle vicino. Sono stato felice di vedere la sua gioia e anche quella di mio figlio Paolo.

Leggi anche Karina Cascella punta alla poltrona rossa del Gf, la confessione!

Dopo aver parlato del rapporto che lo lega ancora oggi alla sua ex moglie, Massimo ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della nuora Clizia. Secondo Ciavarro, la Incorvaia è un vulcano di energia e la donna giusta per Paolo. I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, quindi, si completerebbero a vicenda forse proprio come un tempo lui con la Giorgi:

Sono felice per Paolo, penso che Clizia sia la donna giusta per lui. Lei è un vulcano, sempre piena di idee, Paolo invece è un pò come me, abbastanza cupo. Si completano.

I Vip che hanno detto "no" al Gf

Fervono i preparativi per il Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo 16 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, sono emersi i nomi dei possiibili concorrenti che animeranno la famosa Casa di Cinecittà. Stando alle ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini starebbe collezionando una serie di "no". Dopo Karina Cascella e Francesco Oppini, anche il campione olimpico Thomas Ceccon avrebbe rifiutato la proposta del conduttore di partecipare alla prossima edizione del reality show. Sembra quasi certa invece la presenza nel cast di alcuni ex protagonisti di Temptation Island.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.