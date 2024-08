Grande Fratello, Karina Cascella opinionista?: "Ho subito puntato a quel ruolo quando ho incontrato gli autori"

Gossip TV

Dopo aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini, Karina Cascella ha rivelato che le piacerebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, ma come opinionista in studio.

La nuova edizione del Grande Fratello debutterà il prossimo 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Karina Cascella ha rilasciato una nuova intervista a Nuovo Tv in cui ha ammesso che le sarebbe piaciuto partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini come opinionista.

Karina Cascela punta al ruolo di opinionista del Gf

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello. Chi varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà? Sicuramente non ci sarà Karina Cascella che, dopo aver declinato la proposta di Alfonso Signorini, ha ammesso al settimanale Nuovo Tv di aver sin dall’inizio puntato al ruolo di opinionista (affidato nuovamente alla giornalista Cesara Buonamici) e non a quello di concorrente:

A dire il vero ho subito puntato a quel ruolo quando ho incontrato gli autori. Non so quali dinamiche ci siano dietro alla scelta degli opinionisti. Ultimamente hanno puntato su figure più professionali come Cesara Buonamici e Dario Maltese. Loro sono due giornalisti di tutto rispetto. Mi siederei già adesso sulla poltrona, rinunciando alle vacanze, in attesa che cominci il reality a settembre…

Per chi non lo sapesse, l'ex opinionista di Uomini e Donne ha sostenuto il provino per entrare nella Casa del Gf, ma ha bloccato la trattativa per motivi personali legati a sua figlia Ginevra. Karina ci ha tenuto a spiegare una volta per tutte di aver voluto dare la priorità assoluta a sua figlia, al suo compagno e al lavoro:

Voglio essere accanto a mia figlia Ginevra per seguirla nello studio […] Io creo dinamiche, il mio cervello non si ferma mai e non sono certo uno di quei personaggi che escono dopo due settimane.

Due di picche ad Alfonso Signorini

Karina Cascella non è stata l'unica a rifiutare la proposta di Alfonso Signorini. I personaggi scelti dal conduttore sembrerebbero non avere alcuna intenzione di partecipare alla prossima e attesissima edizione del Grande Fratello. Oltre all'ex opinionista di Uomini e Donne e a Francesco Oppini, Amedeo Venza ha infatti rivelato che tra i recenti 'no' spunta anche quello del campione olimpico Thomas Ceccon che, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di mettere da parte la propria carriera per entrare nella famosa Casa di Cinecittà.

