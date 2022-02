Gossip TV

La principessa svela di non essere ancora stata chiamata per presenziare nella puntata di domani. Ancora linea dura di Signorini?

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è uscita di scena tra le polemiche.

L'atteggiamento della soprano, durante tutto il percorso e anche durante i saluti finali agli altri concorrenti, al pubblico è piaciuto poco e ha criticato duramente Alfonso Signorini per aver rimproverato chi, a sua volta, ha rifiutato di salutare la cantante, tra cui Miriana Trevisan, Lulù e Jessica Selassié.

Le tre Vipponi sono state definite maleducate dal conduttore del reality, suscitando molte perplessità da parte del pubblico. Signorini ha anche raccontato in diretta di un post condiviso dalla sorella minore delle Selassié, l'ex gieffina Clarissa (assente in studio a causa del Covid) che ha definito "brutta strega" la Ricciarelli, condannando duramente il linguaggio dell'ex gieffina.

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié punita dagli autori dopo le dichiarazioni sulla Ricciarelli?

"Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta strega’ un gesto che non mi piace, non si può scherzare su questo, è estrema maleducazione. Voglio bene a Clarissa e lei lo sa, cara Clarissa ti ho scelta insieme alle tue sorelle, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto. Ok? Ci sono tanti giovani educati che conoscono ancora le buone maniere" ha dichiarato Alfonso, attirandosi ulteriori critiche dal web per la disparità di trattamento riservata alla Ricciarelli.

Ieri, nel corso di una diretta Instagram, Clarissa ha dichiarato di non essere stata ancora contattata dagli autori del reality per presenziare nel parterre dei concorrenti eliminati. Un prassi a quanto pare, che avviene nel corso nella giornata di sabato ma che non è avvenuta come di consueto. L'ipotesi sarebbe dunque che per punire il comportamento di Clarissa, autori e conduttori non l'abbiano volutamente chiamata per presenziare negli studi del Grande Fratello Vip.

