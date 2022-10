Grande Fratello Vip, il contentino di Alfonso Signorini non basta: il pubblico è in rivolta

Gossip TV

Il caso Marco Bellavia non sarà dimenticato tanto facilmente come invece, probabilmente, speravano gli addetti ai lavori del Grande Fratello Vip. Si leva la protesta contro il programma di Alfonso Signorini.

Continuano a piovere copiose polemiche sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver preso una serie di provvedimenti a causa di ciò che la maggior parte degli inquilini di Cinecittà ha fatto a Marco Bellavia, Alfonso Signorini sta deludendo le aspettative e il contentino mediatico non basta: i telespettatori vogliono giustizia.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini nei guai: tutti contro il programma

La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata travolta dal caso Marco Bellavia come un tornando e sembra faccia seriamente fatica a rialzarsi. Alfonso Signorini e la redazione del programma di Canale 5 hanno preso provvedimenti immediati, squalificando Ginevra Lamborghini per avere detto a Marco di meritarsi di essere bullizzato - una delle frasi che maggiormente è rimasta impressa al pubblico - e decretando un televoto immediato che ha portato all’eliminazione di Giovanni Ciacci, entrato in studio come se stesse vivendo un’allucinazione, completamente ignaro del peso dei suoi gesti e delle sue parole.

Il caso Bellavia non si è ancora smontato, i telespettatori non hanno perdonato e a ben poco è servita l’eliminazione di Gegia, uscita al televoto ordinario dopo aver mostrato in diretta tv di non aver minimamente compreso la gravità della situazione, nonostante l’iscrizione all’albo degli psicologi. Insomma, i provvedimenti presi da Signorini non sembrano essere abbastanza, anche a causa della presenza di Ginevra in puntata: l’unica gieffina ad essere stata squalificata e ad essere puntualmente presente in prima fila per poter prendere parte alle dinamiche dall’esterno, fomentando un’immaginaria simpatia con Antonino Spinalbese che, seppur digiuno di televisione, sembra aver compreso perfettamente i meccanismi dei reality show.

Io ricordo Marco che in postazione nomination disse a Pamela noi siamo uguali e lei saltò per aria dicendo:ma neanche per sogno!!!Pamela non ci freghi tutti! #gfivip7 — Mary (@mariamemeo) October 13, 2022

Su Twitter, social di cui si fa portavoce Giulia Salemi, continuano gli attacchi al programma ma nonostante i malumori lo show deve continuare, perché gli ascolti sono alti e la pubblicità è tanta, gli accordi a tre cifre non possono saltare e la strigliata di Signorini per ora deve bastare. Unico eroe che si erge in difesa della verità, Attilio Romita che non si contiene ed è spesso in aperta critica con la trasmissione.

