Grande Fratello Vip, Attilio Romita non si trattiene: sbugiarda Pamela Prati e la redazione!

Gossip TV

Attilio Romita non ci sta e, dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5, sbugiarda redazione e Pamela Prati.

Attilio Romita è assolutamente il protagonista più limpido della settima edizione del Grande Fratello Vip, totalmente incapace di piegarsi ai meccanismi del reality show, anche al costo di inimicarsi redazione e presentatore. Nelle ultime ore il giornalista si è lasciato andare ad un nuovo sfogo infuocato, e c’entra anche Pamela Prati.

Grande Fratello Vip, Attilio Romita non ci sta!

Mentre c’è chi gioca creando triangoli pericolosi come Antonella Fiordelisi che bacia Edoardo Donnamaria e si dichiara ad Antonino Spinalbese, c’è anche chi proprio sembra essere inadatto alla vita dentro ad un reality show. Attilio Romita, ad esempio, è abituato a dire quello che pensa che si tratti di mandare a quel paese Alfonso Signorini o che si tratti di sbugiardare pubblicamente Pamela Prati, nonostante i tentativi della redazione del Grande Fratello Vip di mostrarla come vittima del caso Mark Caltagirone.

Dopo l’ultima puntata, in onda su Canale 5, Attilio è tornato a ribellarsi alla materia televisiva, accusando apertamente Pamela di star fingendo e ammettendo di essere stanco di non poter commentare apertamente anche quando perfettamente informato dei fatti o in dubbio sulla veridcità della fonte. Il giornalista, come riporta Biccy, ha sbottato ammettendo:

“Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di Pamela. Non posso esprimere il mio parere su Marco. Anche su Pamela, le voglio bene, ma non c’è stata la verità. Dove sono le persone in galera? Ho visto scene da film horror come il video del compleanno. Quella clip era da brividi ragazzi. Lei parla di truffa e come mai nessuno è finito nei guai? Se ci sono prove dovrebbero esserci già delle condanne. Se lei ha i nomi e i cognomi dovrebbe essere tutto così facile. Io non voglio fare il processo ad Alfonso e alle sue intenzioni. Perché ad un bravo conduttore può essere utile queste storia con Pamela. Poi le concedono tutto quello che vuole, la suite, il tonno. La sua storia sconvolge, ma mancano dei pezzi. Io le crederò quando vedrò quelle due persone con le manette”.

Attilio è decisamente scettico - come tutta Italia - sulla storia di Pamela e Mark e sulla truffa online che vedrebbe la showgirl sarda totalmente innocente. Oltre ad essere furioso per la censura che Signorini sembra imporre, Romita ha ammesso di essere anche molto preoccupato per il rapporto con la figlia che, sapendo che sarebbe entrato al Gf Vip, ha deciso di chiudere il rapporto non condividendo la scelta. Insomma, Attilio è l’eroe di cui avevamo bisogno a Cinecittà? Certamente meriterebbe più spazio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.