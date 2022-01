Grande Fratello Vip, il confronto tra Soleil Sorge e Alessandro Basciano: "Sono state dette cattiverie pesanti"

Gossip TV

La falsità dei concorrenti del Gf Vip secondo Soleil e Alessandro.

L'atmosfera al Grande Fratello Vip non è proprio delle migliori. A commentare gli ultimi scontri avvenuti nella famosa Casa di Cinecittà ci hanno pensato Soleil Sorge e Alessandro Basciano, che non hanno nascosto la loro delusione nei confronti di alcuni concorrenti.

Soleil e Alessandro a confronto al Gf Vip

Soleil e Alessandro si sono confrontati sull'incoerenza di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. "La cosa che mi stranisce è che arrivi a volerti bene con una persona e poi per una cavolata ti girano la faccia. Uno litiga, ma poi si chiarisce e si torna al rapporto di prima" ha dichiarato l'influencer rivelando di essere rimasta delusa dal comportamento assunto da alcuni gieffina nella Casa.

"Non si deve per forza chiedere scusa, ma uno lo fa perché è giusto farlo. A tutti capita di sbagliare. Bisogna fare un passo indietro...ma qua ho visto che non lo fanno" ha confessato Basciano trovandosi d'accordo con il discorso della Sorge, che ha aggiunto "Manuel mi ha nominata, ma noi abbiamo avuto un bellissimo rapporto di amicizia dove ci siamo capiti e confrontati. Sono rimasta allibita dal suo comportamento".

Soleil ha continuato sottolineando la falsità di alcuni concorrenti del Gf Vip: "Non so se riesco a dare altre opportunità. Adesso ho il pensiero che quella persona è falsa con me dopo alcune cattiverie pesanti che ho sentito [...] Anche Gianmaria si è stranito con me, lui si stranisce quando vede che il suo modo non va...Strano però...". "Lui ha fatto così anche con me. Forse si è arrabbiato per la nomination, il fatto che hai reso pubblica una sua confidenza" ha concluso Alessandro.

