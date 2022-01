Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi su Soleil Sorge: "È una ragazza molto intelligente. La vorrei vedere in finale con..."

Gossip TV

L'ex gieffina Eva rompe il silenzio su Soleil dopo il Gf Vip.

Soleil Sorge è tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il comportamento dell'influencer, che continua a stare al centro di numerose dinamiche della Casa, ci ha pensato l'ex gieffina Eva Grimaldi.

La confessione di Eva Grimaldi su Soleil Sorge

Soleil continua a stare al centro delle polemiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi resa protagonista di accese liti negli ultimi giorni, l'influencer italo-americana si è schierata apertamente dalla parte di Katia Ricciarelli, che è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica dopo le offese rivolte alle sorelle Selassié.

A dire la sua sulla Sorge ci ha pensato l'ex gieffina Eva che, ospite a Casa Chi, ha dichiarato: "Io adoro Soleil. Voleva fare quella preparata, però è ancora molto molto immatura. [...] Non toccatemi Soleil perché è una ragazza molto intelligente. Vorrei vederla in finale con Carmen Russo e Giucas Casella".

La Grimaldi sembra avere le idee molto chiare anche su alcuni concorrenti del Gf Vip come Federica Calemme: "Lei pensa di essere una buona giocatrice. Zitta, zitta pensa di andare avanti. Si è avvicinata a Gianmaria Antinolfi perché ha capito che la coppia va avanti [...] Nella Casa sta sempre lì a guardare tutto".

