Grande Fratello Vip, il cachet stellare di Sonia Bruganelli fa discutere, ma lei interviene e zittisce tutti

Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip, prenderebbe un compenso da capogiro per partecipare al programma? Verità o fake news? A risolvere il dubbio ci pensa la diretta interessata. Ecco cosa ha detto.

Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip, ha davvero un cachet da capogiro per prendere parte al programma di Alfonso Signorini? Stando a un reel di Instagram, sembrerebbe di sì. E supera anche quello di Orietta Berti.

Sonia Bruganelli, tutta la verità sul compenso al GFVip

Opinionista nel programma condotto da Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli si è fatta notare negli ultimi giorni per una lite furiosa con Giulia Salemi nella querelle tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Mentre Salemi prendeva le difese della modella venezuelana, Bruganelli ha accusato la collega di ripetere le cose che gli utenti sui social vogliono sentirsi dire e di non avere un'idea sua da dire. Parole molto dure e che hanno zittito completamente Giulia Salemi. Per le sue parole, Bruganelli è stata fortemente osteggiata dal pubblico, ma non ha mancato di rispondere per le rime. Inoltre, non è la prima volta che la moglie di Paolo Bonolis ha sparato a zero su una delle concorrenti, ne sa qualcosa Antonella Fiordelisi.

Ma, ora, di Sonia Bruganelli si parla anche per via del gigantesco compenso che prenderebbe per partecipare come opinionista al GFVip. Secondo Dagospia, la cantante avrebbe accettato di partecipare al Grande Fratello Vip per denaro e percepirebbe un compenso di 10000 euro a puntata. Una cifra da capogiro, ma superata da quella di Sonia Bruganelli. Su un reel apparso su Instagram, veniva riportato il cachet della moglie di Paolo Bonolis e non stiamo parlando di bruscolini.

Secondo questa fonte, Bruganelli da ogni puntata, considerando poi che il reality dovrebbe terminare a marzo 2023 (la più lunga edizione del GFVip), guadagnerebbe ben 12000 euro a puntata. Due mila euro in più rispetto a Orietta Berti.

Sulla questione è intervenuta la diretta interessata: commentando infatti il reel e ripostandolo sulla sua pagina Instagram, Bruganelli ha scritto: "Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente, senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano". E sotto l'hashtag fake news.

