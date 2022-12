Grande Fratello Vip, i Vipponi si sbilanciano su Dana Saber: "È particolare, ma non è cattiva"

Gossip TV

Daniele Dal Moro, Nicole Murgia e Oriana Marzoli a confronto sulla new entry Dana Saber.

L'ingresso di Dana Saber al Grande Fratello Vip ha stravolto le dinamiche del gioco. La bella modella si è subito resa protagonista di accese discussioni nella Casa finendo così nel mirino di diversi concorrenti della settima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

I pensieri dei concorrenti del Gf Vip su Dana Saber

Il comportamento assunto da Dana Saber al Grande Fratello Vip non è passato inosservato ai concorrenti. Se in molti hanno accusato la new entry di aver messo in atto una strategia, Daniele Dal Moro è convinto che la modella sia molto più buona di quanto ha dimostrato nella Casa in questi primi giorni:

È particolare, ma non la vedo cattiva. Non posso pesare una persona solo per come si comporta con gli altri, ma anche per come si comporta con me. [...] Mi ha detto che è in un periodo molto brutto della sua vita...

Un pensiero, però, che non ha per niente convinto Nicole Murgia. Se Daniele ha infatti giustificato il nervosismo e le reazioni sopra le righe della nuova concorrente del Gf Vip, la giovane attrice ha dichiarato che le accuse e le mancanze di rispetto che ha avuto nei confronti dei suoi coinquilini l'hanno aiutata a valutarla come persona. Nicole cambierà opinione su Dana?

