Dagospia lancia lo scoop sulla nuova coppia di opinionisti del Grande Fratello Vip 7, che tonerà a settembre, in prima serata su Canale 5.

Proprio nel corso delle ultime ore, si è parlato di una "rivoluzione" per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, che riguarderebbe gli opinionisti e la voglia da parte del conduttore, Alfonso Signorini e della produzione del reality di "alzare il livello" inserendo magari volti ancora più conosciuti e popolari o forse più esperti nel ruolo.

Grande Fratello Vip, i due opinionisti "bomba" della nuova edizione

Sempre dallo stesso portale di Dagospia, è arrivata l'indiscrezione sui nomi che potrebbe ricoprire il ruolo di opinionisti della prossima edizione, la settima, condotta per la quarta volta consecutiva da Signorini e in partenza a partire da settembre prossimo con il doppio appuntamento serale su Canale 5.

Stando dunque al noto sito diretto da Roberto D'Agostino sarebbe pronti a scaldare i motori, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.

"Una voce che se confermata sarebbe una bomba”, si legge su Dagospia.

In attesa di conferme e smentite, il "rumoroso" popolo del web ha già accolto positivamente la possibile e strana coppia che sembra ben assortita e in grado di assicurare un bell'intrattenimento televisivo.

Ad oggi, l'unica conferma è che Sonia Bruganelli non ricoprirà il ruolo, desiderosa di tornare nel suo ruolo di produttrice. Per ciò che concerne Adriana Volpe, invece, non ci sono ancora notizie di riconferme e forse l'ex gieffina e conduttrice televisiva, potrebbe aver considerato l'incarico di opinionista come la collega Bruganelli, ovvero una semplice parentesi.

