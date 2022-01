Grande Fratello Vip, i dubbi di Manila Nazzaro sui nuovi concorrenti: "Non mi fido"

Gossip TV

Antonio e Gianluca al centro delle polemiche, ecco perché!

Antonio Medugno e Gianluca Costantino sono finiti nel mirino di Manila Nazzaro. Parlando con Giucas Casella, Miriana Trevisan e Jessica Selassié, la showgirl ha accusato i due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip di essersi avvicinati a Delia Duran solo ed esclusivamente per strategia.

Manila Nazzaro contro Antonio Medugno e Gianluca Costantino

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha presentato i due nuovi concorrenti della sesta edizione. Il comportamento assunto nella Casa da Antonio e Gianluca, però, non ha convinto Manila che, parlando con alcuni suoi compagni di gioco non ha nascosto i suoi dubbi: "Abbiamo visto delle cose io e Lulù, non mi fido molto".

La Nazzaro è infatti convinta che sia Medugno che Costantino si siano avvicinati a Delia per strategia: "A primo impatto, tutta questa voglia di...Antonio ha sempre gli occhi addosso a Delia. So che lei è bella, ma adesso è anche al centro delle dinamiche. Io e Lulù abbiamo visto la stessa cosa contemporaneamente. [...] Hanno anche l'ansia del poco tempo a disposizione. Sulla carta sono al momento l'anello più debole".

"Mi sembra tutto strano" ha continuato la Nazzaro riferendosi al comportamento assunto da Antonio e Costantino nei confronti di Delia. Ricordiamo che la compagna di Alex Belli è al televoto con Soleil Sorge e Giucas Casella. Chi sarà il primo candidato finalista della sesta edizione del reality show? Staremo a vedere.

